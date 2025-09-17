Суд в Пензенской области взыскал с несовершеннолетнего около 1 млн. рублей Общество

Пенза, 17 сентября 2025. PenzaNews. Спасский районный суд удовлетворил иск управления ФНС России по Пензенской области к несовершеннолетнему в лице его законного представителя о взыскании задолженности по налогам и пени на сумму около 1 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Судом было установлено, что несовершеннолетний имел в собственности жилой дом, шесть земельных участков и шесть строений. Таким образом, он являлся плательщиком земельных налогов и налогов на имущество физических лиц. В 2023 году он продал два строения. Однако декларацию о доходах, полученных от продажи имущества, в налоговый орган не представил. Поскольку налоги в установленные сроки уплачены не были, на основании ст. 75 НК РФ, ему были начислены пени», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем добавляется, что суд, изучив материалы дела и оценив письменные доказательства, взыскал с несовершеннолетнего в лице его законного представителя задолженность по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу на доходы физических лиц и пени в общей сумме 942 тыс. 869 рублей 96 копеек.