В Пензе активизируют уборку во всех районах города и усилят контроль за восстановлением дорожного полотна ЖКХ

Пенза, 15 сентября 2025. PenzaNews. Уборка во всех районах Пензы будет активизирована в ходе месячника по благоустройству, а также будет усилен контроль за восстановлением дорожного полотна. Об этом заявил глава города Олег Денисов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С сегодняшнего дня в Пензе стартует осенний месячник по благоустройству. Готовимся к зиме. Активизируем уборку во всех районах города — в парках, скверах, лесопарковых зонах, местах массового отдыха. Усилим контроль за восстановлением дорожного полотна после разрытий. Рассчитываем, что предприятия и организации всех форм собственности, управляющие компании присоединятся к акции и приведут свои территории в порядок», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 15 сентября.

Олег Денисов добавил, что в период проведения месячника будет организовано бесплатное размещение мусора, за исключением промышленного и строительного, на полигоне по захоронению твердых коммунальных отходов.

«Как всегда, сделать это можно по печатям районных администраций в путевых листах», — отметил он.

Глава Пензы обратил внимание на то, что в завершение месячника по благоустройству состоится общегородской субботник.

«Он запланирован на 11 октября», — уточнил Олег Денисов.