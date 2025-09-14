Новое оборудование поступило в пензенское областное бюро судмедэкспертизы Медицина

Пенза, 14 сентября 2025. PenzaNews. Три единицы оборудования последнего поколения — гистопроцессор, микротом и аппарат автоматической окраски гистологических препаратов — поступили в распоряжение пензенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Гистропроцессор ускоряет подготовку биологических образцов тканей к последующему изучению под микроскопом. Микротом — специализированное оборудование, предназначенное для изготовления ультратонких срезов. С его помощью можно проводить максимально детальный анализ структуры ткани и выявлять даже самые незначительные изменения ее клеточного состава. Аппарат автоматической окраски гистологических препаратов позволяет качественно окрашивать клетки и ткани в процессе проведения лабораторных тестов», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что эти аппараты будут активно использоваться сотрудниками учреждения в ежедневной работе.

«Новое оборудование обеспечит патологоанатомам не только высокую скорость обработки данных, но и повысит уровень точности поставляемых заключений», — подчеркивается в сообщении.