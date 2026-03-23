Губернатор обсудил с представителями татарской общественности завершение строительства Соборной мечети в Пензе

18:05 | 23.03.2026 | Религия

Пенза, 23 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с представителями татарской общественности завершение строительства Соборной мечети на проспекте Победы в Пензе.

Губернатор обсудил с представителями татарской общественности завершение строительства Соборной мечети в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудил с представителями татарской общественности Пензенской области принципиальный для меня вопрос — завершение строительства Соборной мечети на проспекте Победы. Эта важнейшая для проживающих в нашем регионе мусульман стройка началась еще в 2010 году», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 23 марта.

По словам губернатора, готовность мечети, которая способна вместить до 5 тыс. верующих, составляет на сегодняшний день порядка 95%.

«В нее вложено много физических и душевных сил, средств предпринимательского сообщества, народных пожертвований. Необходимо завершить начатое всем миром благое дело», — отметил глава региона.

«2026 год объявлен президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России. Пензенская область — многонациональный и многоконфессиональный регион. Считаю важным, чтобы, помимо главной православной святыни — Спасского кафедрального собора, мы обрели также святыню мусульманскую. Со своей стороны окажу все необходимое содействие, чтобы в Пензе появилась еще одна жемчужина архитектуры, культуры и религии», — подчеркнул Олег Мельниченко.


