В Пензенской области в 2016 году более 300 человек умерли от отравления алкоголем Общество

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. 336 человек умерли от отравления спиртосодержащей продукцией в Пензенской области в 2016 году.

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Всего в регионе было зарегистрировано 798 случаев отравления алкоголем.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Пензенской области отмечается увеличение отравлений спиртосодержащей продукцией на 12%.

При этом этанолом отравились 725 человек, из них 299 — умерли; метанолом — 60 человек, 36 случаев закончились летальным исходом; пропанолом — один; другими спиртами — один смертельный случай; неуточненными спиртами — 11 случаев.

Кроме того, отмечено 14 случаев острых отравлений алкоголем среди детей до 14 лет, что больше на 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Среди подростков 15–17 лет выявлено 25 случаев — увеличение в 6 раз.

Среди отравившихся алкоголем — 673 мужчины и 125 женщин.

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Больше всего отравившихся среди безработных, пенсионеров и работающего населения. Также был случай отравления этиловым спиртом 5-летнего мальчика из Бессоновского района, принявшего алкоголь случайно.

В 359 случаях спиртное было приобретено в магазине, в 103 — в неорганизованных местах торговли, в 336 — в неизвестных местах.

Наибольшее число отравлений зафиксировано в Спасском, Камешкирском, Бековском, Иссинском, Сердобском, Мокшанском, Лунинском, Башмаковском и Пензенском районах, а также в Кузнецке и Пензе, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.