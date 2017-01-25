День студенчества в ПГУ отметили медовухой, викторинами и матчем по хоккею в валенках Общество

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков лично угостил блинами и медовухой представителей вуза во время массовых гуляний в честь Дня российского студенчества, а представители Сбербанка разыграли памятные призы по итогам викторины на финансовую тематику.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед началом торжеств собравшихся перед корпусом №1 поприветствовали скоморохи-глашатаи, которых привезли на квадроциклах.

При этом водители устроили непродолжительное, но впечатляющее шоу, несколько раз с заносом проехав в метре от зрителей.

После этого с приветственным словом к студентам обратился ректор ПГУ Александр Гуляков.

«Нетрудно догадаться, что вы наша смена. Сегодня вы студенты, завтра вы специалисты, а послезавтра вы руководители крупных промышленных предприятий и организаций, политические деятели, большие ученые, великие люди», — сказал он.

Александр Гуляков поздравил с праздником не только студентов, но и всех Татьян.

Анонсируя угощение в виде медовухи, ректор призвал молодежь к сдержанности.

«Как говорил Петр I, пейте ее немного, аккуратно, дабы не разбить себе голову», — предостерег он.

В свою очередь управляющий Пензенским головным отделением Сбербанка Марина Дементьева, поздравляя представителей ПГУ, отметила что День российского студенчества по праву считается всенародным праздником.

«Это праздник для всех, потому что все мы когда-то учились, в настоящее время продолжаем учиться, и, наверное, наше будущее без учебы представить уже нельзя», — сказала она.

Марина Дементьева вручила Александру Гулякову сертификат на собрание, включающее в себя 70 томов из библиотеки Сбербанка.

Она также передала 10 сертификатов к электронной библиотеке, чтобы и студенты, и преподаватели могли дистанционно прочитать полезные издания.

Затем отряды «Сгущенка – Ваганты», «Истфил – Кураж», «Снежные волки», «Адреналин» и «Рекорд» доложили ректору о готовности отправиться в агитпоход по Пензенской области и показали танцевальные номера.

Первой забавой после окончания торжественной части стала игра «Ручеек», в которой принял участие в том числе Александр Гуляков. С особенным интересом за происходящим наблюдали иностранные студенты, которые стремились запечатлеть все происходящее на камеры мобильных телефонов.

Смельчаки могли попробовать залезть на деревянный столб и достать себе бочонок меда. Нескольким отважным юношам это удалось, и они заслужили одобрительные крики зрителей и бурные аплодисменты.

Также многие студенты не упустили возможность испробовать свои силы в бою подушками на бревне и в метании дротиков.

Сбербанк подготовил викторину для тех, кому больше по духу интеллектуальные развлечения. Например, студентам предложили ответить на вопрос о том, в каком году была выпущена самая большая копейка и сколько денег было на первом сберегательном счете. За все верные ответы полагались памятные подарки.

Апогеем массовых гуляний стал товарищеский матч по хоккею с мячом в валенках, в котором команда «Рейнджеры» во главе со студентом факультета вычислительной техники Александром Беспалым выступила против сборной под руководством ректора Александра Гулякова.

Перед началом игры соперники отметили, что не намерены идти на уступки и настроены только на победу.

В итоге матч получился напряженным — не обошлось без падений и опасных моментов. Так, Александр Гуляков повредил колено и на несколько минут был вынужден оставить свою команду. В результате сборной ректора не удалось повторить успех прошлого года. Дружеская встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Рейнджеров».