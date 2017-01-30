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Роспотребнадзор напомнил пензенцам права потребителей при участии в «Киберпонедельнике»

10:05 | 30.01.2017 | Общество

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Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Потребитель вправе отказаться от товара, приобретенного в интернет-магазине, в том числе в рамках проводимой 30 января акции «Киберпонедельник», в любое время до его передачи покупателю продавцом или уполномоченным им лицом, а после передачи — в течение 7 дней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Роспотребнадзор напомнил пензенцам права потребителей при участии в «Киберпонедельнике»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем поясняется, что продажа товаров дистанционным способом на территории России регламентируется соответствующими положениями ГК РФ, закона «О защите прав потребителей» и правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 27 сентября 2007 года.

«Указанное означает, что правила продажи отдельных видов товаров, а также перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденные постановлением правительства РФ от 19 января 1998 года №55, к дистанционному способу продажи применению не подлежат. Вышеназванный перечень применяется исключительно в контексте ст. 25 закона «О защите прав потребителей», которая в свою очередь распространяет свое действие в том числе и на продажу товаров по образцам», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что если потребителю в момент доставки не была в письменном виде предоставлена информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества, то он будет вправе отказаться от покупки в течение трех месяцев.

«Однако при этом следует иметь в виду, что такой возврат будет возможен только если сохранен товарный вид продукции, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки. […] При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору [...] не позднее чем через 10 дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что в случае покупки товара ненадлежащего качества необходимо руководствоваться положениями закона «О защите прав потребителей».
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