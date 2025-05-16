В Пензе вынесен приговор по делу о похищении и незаконном лишении свободы нескольких человек Криминал

Пенза, 16 мая 2025. PenzaNews. Суд в Пензе вынес приговор группе лиц в составе девяти человек за совершение в зависимости от роли каждого преступлений, предусмотренных пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и ч. 1 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что не позднее февраля 2020 года житель города Пензы с целью получения дохода под видом осуществления деятельности по реабилитации больных алкогольной и наркотической зависимостью создал центр социальной адаптации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. К совершению преступлений он привлек еще 8 человек. С июля 2020 года по март 2022 года соучастниками преступлений в арендованные на территории города Пензы и Бессоновского района помещения принудительно доставлялись лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, и содержались против их воли. При этом места содержания исключали возможность покинуть их по собственной воле, сообщить о нежелании находиться в «реабилитационном» центре своим родственникам, знакомым либо сотрудникам правоохранительных органов. Организация, зарегистрированная осужденными под видом деятельности по реабилитации больных, не имела лицензии на медицинскую деятельность, ее работники не обладали специальными познаниями в области выявления, лечения и профилактики алкогольной, наркотической или иной зависимости, не имели необходимого медицинского образования, в самих реабилитационных центрах отсутствовали специализированные стационары. Родственники и знакомые потерпевших не обладали информацией о реальных условиях их проживания в центре и оплачивали реабилитационные курсы, не являющиеся в действительности таковыми, стоимостью от 20 до 40 тыс. рублей в месяц. Для создания видимости добровольного нахождения лиц в центре соучастниками преступлений были разработаны типовые договоры на оказание услуг, правила внутреннего распорядка, расписка о добровольном нахождении в помещениях центра», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Из него следует, что потерпевшими признаны семь человек из Москвы, Саратовской и Пензенской областей, к ним применялись методы физического и морально-психологического воздействия, унижающие их честь и достоинство.

«Приговором суда одному подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, пятерым соучастникам — 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Трое осужденных освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.