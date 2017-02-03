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В пензенском Роспотребнадзоре откроют горячую линию по продаже товаров через Интернет

10:51 | 03.02.2017 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Горячая линия по вопросам продажи товаров через Интернет начнет работу в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области в предстоящий понедельник, 6 февраля.

В пензенском Роспотребнадзоре откроют горячую линию по продаже товаров через Интернет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она будет организована в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей, который 15 марта пройдет под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху».

«Желающие получить консультацию могут обратиться по телефонам: 8-800-707-64-22 и +7 (8412) 66-09-48 по будням с 10.00 до 17.00, а в пятницу — до 15.45», — сообщили ИА «PenzaNews» в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что звонки на горячую линию будут приниматься до 20 февраля.
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