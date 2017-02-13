Фонари на площади у Пензы-I будут светить дольше с 14 февраля Общество

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Наружное освещение на площади у железнодорожного вокзала Пенза-I начнет работать в соответствии с общегородским графиком со вторника, 14 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, продления времени работы фонарей удалось добиться в результате переговоров главы администрации Железнодорожного района Олега Денисова с начальником вокзала станции Пенза-I Юрием Гришиным.

Так, до 15 февраля освещение будет работать с 17.35 до 6.50, с 16 до 20 февраля — с 17.45 до 6.40. С 21 по 26 февраля фонари на Привокзальной площади будут светить с 17.54 до 6.28, а с 26 по 28 февраля — с 18.00 до 6.22.

Кроме того, для усиления освещения на площади у Пензы-I приобретены три светильника.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе совещания в субботу, 11 февраля, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил главе администрации Железнодорожного района Олегу Денисову обсудить с руководством вокзала возможность пересмотра графика уличного освещения, чтобы привести его в соответствие с общегородским, так как раннее отключение фонарей создает неудобства для горожан, а также напомнил о необходимости установки дополнительных светильников.