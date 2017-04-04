В Пензе награжден молодой человек, который вместе с отцом и прохожим помог спасти рыбака Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов наградил студента Пензенского государственного университета Павла Ромжаева, который ранее вместе с отцом и прохожим помог спасателям вытащить провалившегося под лед пожилого рыбака.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону, на заседании ректората вуза во вторник, 4 апреля, глава ведомства вручил молодому человеку благодарственное письмо и выразил признательность его родителям и профессорско-преподавательскому составу ПГУ за правильное воспитание.

«24 марта Павел Ромжаев вместе с отцом ехал на автомобиле вдоль Кладбищенского озера в рабочем поселке Наровчат Пензенской области. Они заметили, что на льду лежат вещи. Не растерявшись, отец молодого человека Андрей Ромжаев остановил машину, взял в багажнике трос для буксировки и бросил его рыбаку. В это же время Павел Ромжаев позвонил в дежурно-диспетчерскую службу и вызвал спасателей. К оказанию помощи рыбаку присоединился проходивший мимо Родион Юсупов. Прибывшие на место вызова сотрудники пожарно-спасательной части №35 по доскам, проложенным по льду, дошли до рыбака, извлекли его на берег и передали бригаде скорой помощи», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что главным управлением МЧС России по Пензенской области Павел Ромжаев представлен к награждению ведомственной медалью, он стал кандидатом на награждение по итогам IХ всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».