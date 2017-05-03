Стала известна программа празднования Дня Победы в Заречном Общество

Заречный, 3 мая 2017. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войн пройдут в Заречном Пензенской области с 3 по 9 мая.

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Откроет череду праздничных мероприятий традиционная легкоатлетическая эстафета, которая состоится вечером в среду, 3 мая.

4 мая в музейно-выставочном центре запланировано открытие постоянной экспозиции «Возвращение в Селиксу», а в молодежно-досуговом центре «Ровесник» пройдет тематическая программа с показом фильмов о Великой Отечественной войне.

5 мая возле обелиска Победы состоится торжественное открытие «Вахты памяти».

В этот же день на площади у дворца культуры «Современник» будет организована музыкальная программа «На солнечной поляночке». После нее начнется праздничный концерт для ветеранов, тружеников тыла и детей войны.

6 мая на Фонтанной площади состоится финал конкурса художественного слова «А что мы знаем о войне?» Возле обелиска Победы в этот день пройдет молодежная акция «Говорит Заречный».

На 7 мая намечены областной турнир по самбо, посвященный Дню Победы, молодежный патриотический велоквест «Дорогою отцов», стартующий у «Ровесника», и праздничный концерт «Салют Победы в наших песнях и сердцах» на площади у «Современника».

8 мая во дворце культуры «Современник» пройдет детский концерт «Наследники Победы».

Основным мероприятием в рамках празднования Дня Победы будет парад, который состоится 9 мая. Он начнется в 10.00 с возложения цветов к обелиску Победы. После этого будет организовано шествие ветеранов войны и труда, Вооруженных сил, детей войны, тружеников тыла и почетных граждан Заречного.

Центральным событием этого общегородского мероприятия станет гражданская акция «Бессмертный полк». После нее состоятся торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных сил России и военный парад.

По окончании парада в центральном парке культуры и отдыха «Заречье» пройдет праздничное гулянье — будут организованы разнообразные творческие площадки и торговля.

В 18.30 у обелиска Победы пройдет всероссийская гражданская акция «Минута молчания».

В 20.30 на городском стадионе начнется праздничный концерт, который завершится в 22.00 фейерверком, сообщает управление общественных связей Заречного.