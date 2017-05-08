Продажу алкоголя ограничат в Пензе в местах празднования Дня Победы Общество

Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Администрация Пензы рекомендовала руководителям предприятий торговли, расположенных на проспекте Победы, а также улицах Карпинского и Коммунистической, приостановить продажу алкогольной продукции, в том числе пива, а также напитков в стеклянной посуде во время праздничных мероприятий в предстоящий вторник, 9 мая, с 8.00 до 15.00.

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В перечень магазинов, которые затрагивает эта рекомендация, включено 22 торговые точки.

Аналогичная просьба адресована руководителям магазинов, прилегающих к Юбилейной площади, где в этом году пройдут основные вечерние мероприятия и откуда можно будет увидеть праздничный фейерверк.

Вблизи филармонии и киноконцертного зала спиртное не будут продавать с 18.00 до 23.00. Предполагается, что ограничения затронут девять магазинов.