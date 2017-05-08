19:41:39 Понедельник, 8 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Продажу алкоголя ограничат в Пензе в местах празднования Дня Победы

09:43 | 08.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Администрация Пензы рекомендовала руководителям предприятий торговли, расположенных на проспекте Победы, а также улицах Карпинского и Коммунистической, приостановить продажу алкогольной продукции, в том числе пива, а также напитков в стеклянной посуде во время праздничных мероприятий в предстоящий вторник, 9 мая, с 8.00 до 15.00.

Продажу алкоголя ограничат в Пензе в местах празднования Дня Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В перечень магазинов, которые затрагивает эта рекомендация, включено 22 торговые точки.

Аналогичная просьба адресована руководителям магазинов, прилегающих к Юбилейной площади, где в этом году пройдут основные вечерние мероприятия и откуда можно будет увидеть праздничный фейерверк.

Вблизи филармонии и киноконцертного зала спиртное не будут продавать с 18.00 до 23.00. Предполагается, что ограничения затронут девять магазинов.
Актуальное
Читайте также
Андрей Терсинцев отличился на чемпионате России по шахматам среди лиц с ПОДА Мошенники обманули пенсионерку из Заречного, купившую билеты на самолет через интернет
В Пензе возбуждено дело по факту квартирной кражи, в которой подозреваются подростки Пензенская «Империя» вышла в финал Кубка России по регби-7
Мэр Пензы распорядился ускорить обустройство сквера «45 меридиан» В Пензе мошенники выманили деньги у мужчины под предлогом доставки груза в Подмосковье
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама