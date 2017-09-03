В Пензе активисты ОНФ начали мониторинг социально важных маршрутов для инвалидов Общество

Пенза, 3 сентября 2017. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели обследование пешеходных маршрутов от домов, где живут люди с ограниченными возможностями здоровья, до некоторых социально значимых объектов Пензы.

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В рамках мониторинга «За доступную среду!» сначала они посетили отдел социального управления Первомайскому району Пензы.

Попасть в это учреждение со стороны улицы Куйбышева инвалиду-колясочнику практически невозможно — крутая лестница не оставляет на это никаких шансов.

Обход вокруг территории также не помог активистам выявить доступных подходов для этой категории граждан.

Само здание не оборудовано ни пандусом, ни кнопкой вызова персонала.

Дорога от перекрестка улиц Куйбышева и Лермонтова изобилует бордюрами и ступенями, преодолеть которые людям, передвигающимся на инвалидной коляске, достаточно проблематично.

«А ведь пути до отделов социального управления являются одними из основных маршрутов для нас», — отметил член регионального штаба ОНФ, председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин.

Противоположная ситуация наблюдается в региональном отделении Фонда социального страхования РФ. Спуск по улице Московской оснащен разрывами в ступенях для проезда колясок. Само здание оборудовано по последнему слову техники — имеются пандус, тактильная плитка, кнопка вызова персонала и стоянка для инвалидов.

По словам представителей ОНФ, внутри здания также созданы необходимые условия — предусмотрены регулирующиеся по высоте письменные столы, специальное оборудование для людей с нарушениями слуха и зрения, туалет для людей с ограниченными возможностями.

Комментируя увиденное, активист Общероссийского народного фронта Руслан Саитов отметил, что эти два примера дают возможность понять, как в реальности выглядит доступная среда для инвалидов.

«Условия передвижения на общественном транспорте также оставляют желать лучшего — ни транспорт, ни остановочные павильоны не оборудованы специальными площадками», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального штаба ОНФ, в течение сентября активисты продолжат мониторинг социально важных маршрутов для людей с ограниченными возможностями.