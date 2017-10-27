Пензенские депутаты сняли ограничения на продажу алкоголя в заведениях в жилых домах Общество

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва сняли ряд ограничений на розничную продажу алкоголя, введенных на уровне региона несколько лет назад.

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Соответствующий законопроект в региональный парламент внес губернатор Иван Белозерцев.

Говоря о предлагаемых изменениях на второй сессии, состоявшейся в пятницу, 27 октября, глава Минсельхоза области Андрей Бурлаков пояснил, что они вызваны необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

«Согласно данным изменениям, к полномочиям высшего органа государственной власти субъекта РФ отнесено утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной системе Интернет. Также указанные федеральные изменения исключают полномочия органа государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — сказал он.

Каких-либо вопросов и замечаний в отношении законопроекта от депутатов на сессии не прозвучало.

Он был принят большинством: «за» проголосовали 30 народных избранников, «против» — один.

Согласно законопроекту, текст которого опубликован на сайте регионального парламента, изменения внесены закон от 10 октября 2011 года «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений федерального закона от 22 ноября 1995 года 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

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В частности, признан утратившим силу пункт, согласно которому не допускается розничная продажа спиртного при оказании услуг общепита в столовых и закусочных, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в пристроенных и встроенных к ним помещениях.

Также перестанет действовать пункт, согласно которому не допускается розничная продажа спиртного на предприятиях общественного питания, размещенных в нестационарных торговых объектах, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, торгующих пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой.

Закон вступит в силу по истечение 10 дней со дня его официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», правила розничной продажи алкоголя были ужесточены в Пензенской области в апреле 2015 года Законодательным собранием пятого созыва, когда его председателем являлся Иван Белозерцев.