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Пензенские депутаты сняли ограничения на продажу алкоголя в заведениях в жилых домах

16:51 | 27.10.2017 | Общество

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва сняли ряд ограничений на розничную продажу алкоголя, введенных на уровне региона несколько лет назад.

Пензенские депутаты сняли ограничения на продажу алкоголя в заведениях в жилых домах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующий законопроект в региональный парламент внес губернатор Иван Белозерцев.

Говоря о предлагаемых изменениях на второй сессии, состоявшейся в пятницу, 27 октября, глава Минсельхоза области Андрей Бурлаков пояснил, что они вызваны необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

«Согласно данным изменениям, к полномочиям высшего органа государственной власти субъекта РФ отнесено утверждение перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной системе Интернет. Также указанные федеральные изменения исключают полномочия органа государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — сказал он.

Каких-либо вопросов и замечаний в отношении законопроекта от депутатов на сессии не прозвучало.

Он был принят большинством: «за» проголосовали 30 народных избранников, «против» — один.

Согласно законопроекту, текст которого опубликован на сайте регионального парламента, изменения внесены закон от 10 октября 2011 года «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений федерального закона от 22 ноября 1995 года 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

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В частности, признан утратившим силу пункт, согласно которому не допускается розничная продажа спиртного при оказании услуг общепита в столовых и закусочных, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в пристроенных и встроенных к ним помещениях.

Также перестанет действовать пункт, согласно которому не допускается розничная продажа спиртного на предприятиях общественного питания, размещенных в нестационарных торговых объектах, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, торгующих пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой.

Закон вступит в силу по истечение 10 дней со дня его официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», правила розничной продажи алкоголя были ужесточены в Пензенской области в апреле 2015 года Законодательным собранием пятого созыва, когда его председателем являлся Иван Белозерцев.
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