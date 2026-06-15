Утверждена программа «Активное долголетие в Пензенской области», рассчитанная на 2026-2030 годы Общество

Пенза, 15 июня 2026. PenzaNews. Программа «Активное долголетие в Пензенской области», рассчитанная на 2026-2030 годы, утверждена распоряжением регионального правительства №369-рП.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Исполнительным органом региона, ответственным за ее реализацию, определено министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

«Целью программы является улучшение положения и качества жизни граждан старшего поколения путем укрепления их здоровья, увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни», — сказано в документе.

В нем также определены целевые показатели программы: доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу «Активное долголетие», в 2025 году — 26,6%, в 2030 году — 31,6%; доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся, в 2025 году — не менее 4,2%, в 2030 году — 4,9%.

«Финансирование мероприятий программы осуществляется в рамках текущего финансирования государственных программ Пензенской области», — уточняется в тексте.