EN
17:35:18 Суббота, 23 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Эксперты включили Пензу в число богатых и самодостаточных городов России

08:59 | 22.12.2017 | Общество

Печать

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Консалтинговое бюро «Стрелка» включило Пензу в группу богатых и самодостаточных региональных центров России по результатам анализа доходов и расходов. Об этом сообщает «РБК», журналисты которого ознакомились с исследованием.

Эксперты включили Пензу в число богатых и самодостаточных городов России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Критерий богатства определялся как доход на душу населения, а финансовая независимость — по доле безвозмездных поступлений в бюджет.

Среди богатых и самодостаточных городов, более 50% расходов которых обеспечивается за счет безвозмездных поступлений, также названы Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пермь, Тула, Уфа, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень.

Эксперты отмечают, что богатые города могут решать оперативные проблемы и ставить стратегические задачи, а также имеют подушку безопасности на случай кризисов.

Читайте также

Пятая часть работающих пензенцев получает менее 10 тыс. рублей — рейтинг

К числу богатых и несамостоятельных региональных центров «Стрелкой» отнесены Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Салехард, Ханты-Мансийск, Челябинск, Белгород, Великий Новгород, Вологда, Грозный, Калуга, Киров, Нарьян-Мар, Ростов-на-Дону и Сыктывкар.

По данным КБ «Стрелка», 85% бедных и зависимых городов находится в европейской части России. К ним отнесены Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элиста.

В числе бедных и самостоятельных региональных центров эксперты назвали Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Читу, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострому, Нижний Новгород и Псков.
Актуальное
Читайте также
Уехавшая в Минск студентка из Кузнецка отстояла право на пенсию по случаю потери кормильца Пензенские налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет РФ на 46 млрд. рублей
В Пензе управляющий базы отдыха стал жертвой мошенничества По требованию прокуратуры закроют четыре сайта по продаже «шпионских» ручек
В Пензе возбуждено дело по факту кражи денег с банковского счета Губернатору показали, как под Кузнецком выращивают осетров, форель и белугу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver