Эксперты включили Пензу в число богатых и самодостаточных городов России Общество

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Консалтинговое бюро «Стрелка» включило Пензу в группу богатых и самодостаточных региональных центров России по результатам анализа доходов и расходов. Об этом сообщает « РБК », журналисты которого ознакомились с исследованием.

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Критерий богатства определялся как доход на душу населения, а финансовая независимость — по доле безвозмездных поступлений в бюджет.

Среди богатых и самодостаточных городов, более 50% расходов которых обеспечивается за счет безвозмездных поступлений, также названы Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пермь, Тула, Уфа, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень.

Эксперты отмечают, что богатые города могут решать оперативные проблемы и ставить стратегические задачи, а также имеют подушку безопасности на случай кризисов.

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К числу богатых и несамостоятельных региональных центров «Стрелкой» отнесены Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Салехард, Ханты-Мансийск, Челябинск, Белгород, Великий Новгород, Вологда, Грозный, Калуга, Киров, Нарьян-Мар, Ростов-на-Дону и Сыктывкар.

По данным КБ «Стрелка», 85% бедных и зависимых городов находится в европейской части России. К ним отнесены Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элиста.

В числе бедных и самостоятельных региональных центров эксперты назвали Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Читу, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострому, Нижний Новгород и Псков.