«Биоген» привлечен к административной ответственности по заявлению Роспотребназора Общество

Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Научно-производственный центр «Биоген» привлечен к административной ответственности в виде предупреждения по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» по заявлению управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Как следует из материалов дела, организация имеет бессрочную лицензию на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных за исключением случаев, когда она ведется в медицинских целях, и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.

В лицензии указан вид работ, выполняемых ОАО «НПЦ «Биоген» — диагностические исследования материала зараженного или с подозрением на зараженность санитарно-показательными микроорганизмами четвертой группы патогенности.

В ходе плановой выездной проверки было установлено, что компания не соблюдает обязательные требования.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, в организации не создана комиссия по контролю соблюдения требований биологической безопасности. Документы, определяющие режим безопасной работы в конкретных условиях — с учетом их характера и особенности технологии, с соответствующей комиссией не согласованы.

Также во время проверки не была представлена информация по допуску персонала к работе патогенными биологическими агентами. Контролирующим лицам не был предъявлен журнал инструктажа по соблюдению биологической безопасности сотрудников.

Помимо этого, не была представлена информация о периодическом медосмотре сотрудников за 2017 год.

Кроме того, установлено, что не был заложен объем спецодежды для персонала с учетом ее смены на различных технологических этапах работы, а также выявлены другие недочеты.