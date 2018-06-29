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Костандян после стажировки в Пензе хочет устроиться в русскоязычное СМИ в Армении

13:07 | 29.06.2018 | Общество

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Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Корреспондент армянской региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян, которая завершает в Пензе стажировку в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль», надеется, что полученные знания, в том числе разговорная практика, позволят ей устроиться на работу в русскоязычное СМИ в своей стране.

Костандян после стажировки в Пензе хочет устроиться в русскоязычное СМИ в Армении

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Образование у нас на армянском, и русский язык мы почти не используем, если честно. То, что мы знаем, это просто на уровне любителя. У нас есть очень хорошие русскоязычные СМИ. Я еще не владею так хорошо русским языком, чтобы там работать, но подумала, что этот месяц мне поможет, чтобы устроиться туда на работу [в будущем]. Мне очень нравится «Sputnik Армения», — сказала она в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

При этом Татевик Костандян отметила, что даже не рассчитывала пройти отбор для участия в пензенском проекте.

«Я думала, что русский язык совсем не знаю, приеду и опозорю нацию. Комплексы до сих пор остались. Мне очень стыдно, когда я вспоминаю, что что-то сказала неправильно», — призналась собеседница агентства.

В свою очередь член Союза журналистов Армении, корреспондент изданий «Аспарез» и «Женщина и политика» Диана Бахшян, которая также находится в Пензе на стажировке, подчеркнула, что возможность улучшить владение русским языком стала одной из основных причин, побудивших ее участвовать в «Гранатово-березовом коктейле».

«Как журналист в Армении я уже много чего успела — есть и награды, и опыт работы в газетах, поэтому для меня было важно, что я смогу улучшить знание русского языка. Сейчас появилась мотивация, чтобы больше читать по-русски и сохранить, что здесь выучила. Буду использовать русский язык, заниматься им, а потом, возможно, найду русскоязычную газету или журнал [для трудоустройства]», — добавила она.

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