Сердобский заключенный оштрафован за татуировку со свастикой Общество

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление, которым осужденный, отбывающий наказание в лечебном исправительном учреждении №6 в Сердобске, оштрафован на 2 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики, изображенной на его плече.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель сердобского городского суда, 37-летний мужчина, согласно письменным объяснениям свидетелей, отбывающих наказание вместе с ним, неоднократно появлялся на территории исправительного учреждения с голым торсом, поэтому они видели его татуировку с нацистской символикой.

«Факт совершения административного правонарушения и виновность гражданина подтверждены в суде совокупностью доказательств: протоколом об административном правонарушении, справкой эксперта, из которой следует, что татуировка, имеющаяся у мужчины, содержит нацистскую свастику», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что заключенный полностью признал свою вину в совершении данного правонарушения.

«Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей. Данное постановление гражданин обжаловал в судебной коллегии по административным делам Пензенского областного суда, где его жалобу оставили без удовлетворения, а постановление Сердобского суда без изменения. Постановление вступило в законную силу», — добавил представитель суда.