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В Каменке суд лишил злоупотребляющего спиртным мужчину права управления судном

08:09 | 08.04.2019 | Общество

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Каменка, 8 апреля 2019. PenzaNews. Каменский городской суд Пензенской области лишил местного жителя, злоупотребляющего спиртными напитками, права управления маломерным судном.

В Каменке суд лишил злоупотребляющего спиртным мужчину права управления судном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, ранее была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.

«Выявлен факт наличия удостоверения на право управления маломерным судном у жителя Каменки, находящегося на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя с вредными последствиями», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что это создает реальную опасность причинения вреда жизни и здоровью окружающих и безопасности судоходства в целом.

«В связи с этим транспортный прокуратур обратился в Каменский городской суд с просьбой прекратить действие права этого мужчины на управление транспортным средством и обязать его сдать удостоверение в инспекцию по маломерным судам. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», — добавили в транспортной прокуратуре.

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