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Виктор Кувайцев потребовал соблюдать технологию при ямочном ремонте дорог в Пензе

10:36 | 23.04.2019 | Общество

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал строго соблюдать технологию при ямочном ремонте дорог.

Виктор Кувайцев потребовал соблюдать технологию при ямочном ремонте дорог в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя уже выполненные работы, он отметил, что пока не везде они проведены качественно.

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«Можно это объяснять тем, что были заморозки, погода нам не позволяла по технологии качественно работать. Сейчас все это миновало, погода благоприятная, [асфальтобетонные] заводы работают. Надо работать в полную силу и соблюдать технологию», — сказал мэр в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы утром во вторник, 23 апреля.

Указывая на одну из представленных фотографий, на которой запечатлен рабочий, заливающий трещины на дороге составом из пластикового баллона, Виктор Кувайцев потребовал впредь исключить подобные случаи.

«Вот эта убогость, по-другому не назовешь, как раз и приводит к тому, что эти заплатки больше трех дней не держатся. Технологию все знают, знают, что надо делать, какие подготовительные работы проводить», — отметил мэр, подчеркнув, что нужно четко выдерживать все принятые стандарты.

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