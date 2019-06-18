Мэр Пензы дал ряд поручений по итогам проверки дорог активистами ОНФ Общество

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев дал ряд поручений по итогам визита в город активистов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

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Комментируя итоги проверки состояния улично-дорожной сети, проведенной представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пензе в минувшую пятницу, 14 июня, мэр пояснил, что по сравнению с 2015 годом зафиксировано заметное изменение ситуации к лучшему.

«При этом они отмечают, что чиновники Пензы должны уделить особое внимание безопасности пешеходных переходов», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 18 июня.

Он уточнил, что, в частности, нарекания активистов ОНФ вызвали некоторые пешеходные переходы, где отсутствует разметка, в том числе из-за невыполнения подрядчиком гарантийных обязательств или предстоящих работ по программе 2019 года, а также нет светофоров.

«Нам в будущем, формируя программу, надо это предусмотреть», — подчеркнул глава горадминистрации.

По его словам, следует обратить внимание и на те пешеходные переходы, которые недостаточно освещены.

Кроме того, мэр распорядился при формировании на 2020 год учесть претензии, касающиеся обустройства инженерных коммуникаций.

«Инспекция Общероссийского народного фронта отмечает положительную сторону наших улиц, отремонтированных за 2017–2018 годы, но инспекция говорит о том, что улицы Суворова, Володарского, которые мы ремонтировали в 2016 году, уже сегодня выглядят неудовлетворительно только по той причине, что очень много провалившихся колодцев. [...] Надо подрядные организации призывать к тому, чтобы они свои обязательства выполняли», — потребовал Виктор Кувайцев.