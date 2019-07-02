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В Пензенской области 13% отделений почтовой связи нуждаются в ремонте

10:42 | 02.07.2019 | Общество

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. 73 отделения почтовой связи из 564, расположенных в Пензенской области, требуют ремонта. Об этом сообщила директор регионального управления Федеральной почтовой службы – филиала ФГУП «Почта России» Наталья Арбузова в ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в правительстве области во вторник, 2 июля.

В Пензенской области 13% отделений почтовой связи нуждаются в ремонте

Фото: Pnzreg.ru

Она отметила, что в восьми отделениях ремонт нужен безотлагательно.

По словам Натальи Арбузовой, помещения, о которых идет речь, находятся в муниципальной собственности.

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В свою очередь Иван Белозерцев предложил запустить региональную программу, в рамках которой ремонт муниципальных помещений, в которых располагаются отделения почтовой связи, будет осуществляться на условиях софинансирования.

«Необходимо разобраться по каждому объекту, просчитать смету с главами [администраций] районов, сделать проекты, поставить сроки и привести все помещения в порядок, чтобы работникам почты и жителям населенных пунктов было комфортно в них находиться», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

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