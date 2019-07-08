EN
01:39:43 Вторник, 9 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

10:17 | 08.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главная ценность в жизни каждого — это семья, где тебя любят, ценят и принимают таким, какой ты есть, поддерживают в самую трудную минуту, когда рядом больше никого нет. Берегите семьи, окружайте заботой и вниманием близких, дарите им тепло своего сердца каждый день и каждую минуту!» — написал глава региона в своем Instagram.

Эту запись губернатор сопроводил фотографией из семейного архива, сделанной несколько лет назад, на которой, помимо Ивана Белозерцева, запечатлены несколько человек, в том числе его супруга с младенцем на руках и заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров.

View this post on Instagram

Главная ценность в жизни каждого - это семья, где тебя любят, ценят и принимают таким, какой ты есть, поддерживают в самую трудную минуту, когда рядом больше никого нет. Берегите семьи, окружайте заботой и вниманием близких, дарите им тепло своего сердца каждый день и каждую минуту! С праздником семьи, любви и верности, мои дорогие подписчики! #семья #берегитеблизких #деньсемьи #самоеглавноевжизни

A post shared by Иван Белозерцев (@ivan_belozercev_penza) on

Загрузка...
Читайте также
Медиарейтинг Белозерцева вырос на фоне событий в Чемодановке Беременные двойнями женщины с преждевременным разрывом плодных оболочек спасены в Пензе
В Пензенской области проанализировали состояние сетей и объектов водоснабжения Средства резервного фонда направят на решение проблем с водой в 13 пензенских селах
Поступления от штрафов за нарушения ПДД снизились из-за сроков заключения контрактов Перебои с водой в Пензенской области объяснили поливом огородов
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама