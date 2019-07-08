Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности Общество

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

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«Главная ценность в жизни каждого — это семья, где тебя любят, ценят и принимают таким, какой ты есть, поддерживают в самую трудную минуту, когда рядом больше никого нет. Берегите семьи, окружайте заботой и вниманием близких, дарите им тепло своего сердца каждый день и каждую минуту!» — написал глава региона в своем Instagram.

Эту запись губернатор сопроводил фотографией из семейного архива, сделанной несколько лет назад, на которой, помимо Ивана Белозерцева, запечатлены несколько человек, в том числе его супруга с младенцем на руках и заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров.