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Участник экспедиции рассказал пензенским пенсионерам о жизни соотечественников за рубежом

09:27 | 15.08.2019 | Общество

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Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Председатель областного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов поделился с участниками проекта «Дети войны» впечатлениями о двух этапах этнографической экспедиции «Современный этномир», проведенных с целью изучения культурных традиций и условий жизни соотечественников в Узбекистане в октябре 2018 года, а также в Казахстане и Киргизии в апреле 2019-го.

Участник экспедиции рассказал пензенским пенсионерам о жизни соотечественников за рубежом

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Глеб Лещенко

В ходе презентации он остановился на ключевых событиях экспедиции и озвучил полученные результаты.

Среди участников встречи оказались уроженцы республик Средней Азии, которым данная тема была особенно актуальна.

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Также многие активисты проекта «Дети войны» признались, что в советские времена бывали в Узбекистане, Казахстане или Киргизии, а после распада СССР практически никто из них не посещал данные республики. В связи с этим рассказ о жизни соотечественников вызвал у них неподдельный интерес.

Комментируя итоги встречи, Игорь Пантюшов отметил, что участники проекта «Дети войны» по-особому воспринимают информацию о сохранении культурных традиций на постсоветском пространстве, поскольку родились и жили в Советском Союзе.

«В один миг миллионы наших соотечественников оказались гражданами соседних государств. Тема их жизни на постсоветском пространстве за 28 лет практически не поднималась и не освещалась в научных источниках. Получилось так, что Русское географическое общество впервые в постсоветской истории провело данную экспедицию», — отметил он.

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