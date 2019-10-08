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В Пензенской области активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников МЧС

09:10 | 08.10.2019 | Общество

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Случаи мошенничества со стороны неизвестных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС России в беседах с представителями бизнеса, зафиксированы в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

В Пензенской области активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников МЧС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мошенники звонят по телефону, представляясь сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области, сообщают о проведении в ближайшее время внеплановой проверки. Взамен на лояльное отношение в ходе проверки, они высказывают просьбу о подготовке для них подарков», — поясняется в тексте.

В нем заявляется о непричастности должностных лиц МЧС России к подобным незаконным действиям.

В случае получения таких предложений жителям региона предлагается обращаться в правоохранительные органы и на телефон доверия главного управления МЧС России по Пензенской области.

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