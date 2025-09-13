Вмешательство прокуратуры потребовалось в Пензенской области для восстановления документов участника СВО, ошибочно признанного умершим Общество

Пенза, 13 сентября 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области помогла восстановить права участника специальной военной операции, который был ошибочно признан умершим и длительное время не мог восстановить документы, подтверждающие личность.

«Установлено, что в январе 2025 года заявитель, находившийся на службе в зоне проведения СВО, на основании приказа должностного лица войсковой части ошибочно признан умершим, его личные документы аннулированы. В последующем незаконный приказ отменен. Ввиду ненадлежащего рассмотрения территориальным отделом полиции обращения заявителя и ненаправления информации в уполномоченный орган мужчина длительное время не мог восстановить подтверждающие личность документы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство внесло представление об устранении выявленных нарушений закона и организовало необходимое взаимодействие с уполномоченными органами в целях восстановления прав мужчины.

«В результате принятых надзорным ведомством мер участнику СВО вручен новый паспорт, оформлены и выданы свидетельство ИНН, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования. После получения документов заявитель смог воспользоваться начисленными ему денежными выплатами», — сказано в тексте.