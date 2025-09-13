15:30:30 Суббота, 13 сентября
Вмешательство прокуратуры потребовалось в Пензенской области для восстановления документов участника СВО, ошибочно признанного умершим

14:01 | 13.09.2025 | Общество

Пенза, 13 сентября 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области помогла восстановить права участника специальной военной операции, который был ошибочно признан умершим и длительное время не мог восстановить документы, подтверждающие личность.

Вмешательство прокуратуры потребовалось в Пензенской области для восстановления документов участника СВО, ошибочно признанного умершим. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что в январе 2025 года заявитель, находившийся на службе в зоне проведения СВО, на основании приказа должностного лица войсковой части ошибочно признан умершим, его личные документы аннулированы. В последующем незаконный приказ отменен. Ввиду ненадлежащего рассмотрения территориальным отделом полиции обращения заявителя и ненаправления информации в уполномоченный орган мужчина длительное время не мог восстановить подтверждающие личность документы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорное ведомство внесло представление об устранении выявленных нарушений закона и организовало необходимое взаимодействие с уполномоченными органами в целях восстановления прав мужчины.

«В результате принятых надзорным ведомством мер участнику СВО вручен новый паспорт, оформлены и выданы свидетельство ИНН, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования. После получения документов заявитель смог воспользоваться начисленными ему денежными выплатами», — сказано в тексте.


