В Пензенской области мужчина лишен гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности Общество

Пенза, 13 сентября 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области 1965 года рождения, который ранее приобрел гражданство РФ в упрощенном порядке, лишен его за совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что указанный гражданин, отбывая наказание ФКУ «ИК-1 УФСИН России по Пензенской области» и занимая высшее положение в преступной иерархии, совершал действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, являются основанием для прекращения гражданства РФ в соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«В этой связи указанному лицу аннулировано гражданство Российской Федерации», — добавляется в тексте.