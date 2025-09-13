15:30:08 Суббота, 13 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области мужчина лишен гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности

10:04 | 13.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 13 сентября 2025. PenzaNews. Житель Пензенской области 1965 года рождения, который ранее приобрел гражданство РФ в упрощенном порядке, лишен его за совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Пензенской области мужчина лишен гражданства РФ за действия, создающие угрозу национальной безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что указанный гражданин, отбывая наказание ФКУ «ИК-1 УФСИН России по Пензенской области» и занимая высшее положение в преступной иерархии, совершал действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что действия, создающие угрозу национальной безопасности Российской Федерации, являются основанием для прекращения гражданства РФ в соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 1 ст. 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«В этой связи указанному лицу аннулировано гражданство Российской Федерации», — добавляется в тексте.


Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке «BMW X5» за 2,7 млн. рублей После ДТП с тремя погибшими в «Спутнике» водителю автомобиля «Omoda» предъявлено обвинение, он заключен под стражу
В Заречном появится Соборная улица За воспитанниками спасского детдома закрепят наставников из числа членов правительства Пензенской области
Действие временной схемы организации движения на Привокзальной площади Пензы продлено до 11 сентября Губернатор потребовал решить проблему с заторами на проспекте Строителей в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама