В Пензенской области соберут данные о ситуации на рынке труда и участии населения в непрерывном образовании Экономика

Пенза, 14 сентября 2025. PenzaNews. Пензастат проведет выборочное обследование рабочей силы и выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании в Пензе, Заречном, Каменке, Кузнецке, Никольске, Белинском, Бессоновском, Городищенском, Малосердобинском и Спасском районах с 15 по 21 сентября.

«Результаты обследования рабочей силы помогут получить информацию о текущей ситуации с наличием рабочих мест в регионе, видах занятости, уровне безработицы и выявить трудности, возникающие при трудоустройстве», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензастата.

В нем добавляется, что также будет получена информация о населении, участвующем в непрерывном образовании, в дополнительном образовании, профессиональном обучении, и занимающемся самообразованием.

«Опросы населения будут проводить интервьюеры Пензастата», — поясняется в тексте.