12:29:25 Воскресенье, 14 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области соберут данные о ситуации на рынке труда и участии населения в непрерывном образовании

10:01 | 14.09.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 14 сентября 2025. PenzaNews. Пензастат проведет выборочное обследование рабочей силы и выборочное наблюдение участия населения в непрерывном образовании в Пензе, Заречном, Каменке, Кузнецке, Никольске, Белинском, Бессоновском, Городищенском, Малосердобинском и Спасском районах с 15 по 21 сентября.

В Пензенской области соберут данные о ситуации на рынке труда и участии населения в непрерывном образовании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Результаты обследования рабочей силы помогут получить информацию о текущей ситуации с наличием рабочих мест в регионе, видах занятости, уровне безработицы и выявить трудности, возникающие при трудоустройстве», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензастата.

В нем добавляется, что также будет получена информация о населении, участвующем в непрерывном образовании, в дополнительном образовании, профессиональном обучении, и занимающемся самообразованием.

«Опросы населения будут проводить интервьюеры Пензастата», — поясняется в тексте.


Читайте также
Библиотека Тамалинского района стала модельной В Пензенской области полицейские изъяли у мужчины более 6 кг наркотиков
В Пензенской области вступил в силу приговор по делу о покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством В Пензе акцию-презентацию спортшкол посетили более 3 тыс. человек
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке «BMW X5» за 2,7 млн. рублей После ДТП с тремя погибшими в «Спутнике» водителю автомобиля «Omoda» предъявлено обвинение, он заключен под стражу
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама