В земетчинской больнице установлен новый компьютерный томограф Медицина

Пенза, 12 сентября 2025. PenzaNews. Новый компьютерный томограф стоимостью более 60 млн. рублей приобретен для земетчинской районной больницы Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Оборудование установлено в здании терапевтического корпуса земетчинской районной больницы, где был проведен капитальный ремонт. [...] Исследования на аппарате начнутся после получении лицензии, дающей право на медицинскую деятельность кабинета КТ», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что приобрести дорогостоящее оборудование удалось благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В сообщении отмечается, что медучреждение в Земетчино стало седьмой районной больницей, в которой появился новый компьютерный томограф.

«Районные больницы, оснащенные компьютерными томографами: сердобская центральная районная больница имени А.И. Настина, нижнеломовская центральная районная больница, каменская центральная районная больница имени Г.М. Савельевой, пензенская районная больница, два аппарата установлены в кузнецкой центральной районной больнице», — говорится в тексте.