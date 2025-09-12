22:32:51 Пятница, 12 сентября
В земетчинской больнице установлен новый компьютерный томограф

16:03 | 12.09.2025 | Медицина

Пенза, 12 сентября 2025. PenzaNews. Новый компьютерный томограф стоимостью более 60 млн. рублей приобретен для земетчинской районной больницы Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В земетчинской больнице установлен новый компьютерный томограф

Фото: Health.pnzreg.ru

«Оборудование установлено в здании терапевтического корпуса земетчинской районной больницы, где был проведен капитальный ремонт. [...] Исследования на аппарате начнутся после получении лицензии, дающей право на медицинскую деятельность кабинета КТ», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что приобрести дорогостоящее оборудование удалось благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В сообщении отмечается, что медучреждение в Земетчино стало седьмой районной больницей, в которой появился новый компьютерный томограф.

«Районные больницы, оснащенные компьютерными томографами: сердобская центральная районная больница имени А.И. Настина, нижнеломовская центральная районная больница, каменская центральная районная больница имени Г.М. Савельевой, пензенская районная больница, два аппарата установлены в кузнецкой центральной районной больнице», — говорится в тексте.


Актуальное

