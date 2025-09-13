Летом в лагерях Пензенской области отдохнули около 130 тыс. детей Общество

Пенза, 13 сентября 2025. PenzaNews. Около 130 тыс. детей отдохнули в лагерях Пензенской области в ходе летней оздоровительной кампании 2025 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«С кабинетом министров обсудили [...] итоги летней оздоровительной кампании и реализацию молодежной политики в регионе. Этим летом в 358 лагерях Пензенской области отдохнули 129 тыс. 500 детей», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 12 сентября.

Олег Мельниченко подчеркнул, что важно увеличивать количество отдыхающих и продолжать модернизацию загородных лагерей, начатую в 2021 году.

«Благодаря участию в федеральной программе установили модульные корпуса в «Надежде», «Юности» и «Меридиане», провели капремонт в «Чайке». Силами региона выполнили обновление в восьми загородных лагерях», — напомнил он.

Губернатор добавил, что примером комплексного развития является «Меридиан», где был построен бассейн, отремонтирован клуб, обустроено футбольное поле, проложена беговая дорожка, обустроена площадка для тактической подготовки.

«Сообщил на заседании, что спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко положительно оценила нашу работу и выразила готовность поддержать в привлечении дополнительного федерального финансирования. Поручил региональному Минобру подготовить заявку на 2026 год. Стремимся, чтобы в каждом районе, где есть такая возможность, действовали оздоровительные лагеря и были современные условия для отдыха», — подчеркнул Олег Мельниченко.