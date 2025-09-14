Жительница Пензы перевела мошенникам более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 14 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения перевела более 1 млн. рублей мошенникам, опасаясь, что ее сбережения пойдут на финансирование экстремистских организаций.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который сообщил, что некие лица осуществляют переводы с ее счетов в поддержку экстремистских организаций.

«Испугав собеседницу, злоумышленник убедил ее перечислить все свои накопления на «безопасный счет». [...] Доверившись злоумышленнику, женщина проследовала в банк, сняла денежные средства и перечислила более 1 млн. рублей на мошеннические счета. Через некоторое время потерпевшая поняла, что ен обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.