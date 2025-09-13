15:30:22 Суббота, 13 сентября
Сергей Федотов и Николай Карпенков договорились о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодежи

12:06 | 13.09.2025 | Общество

Пенза, 13 сентября 2025. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов и заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – командующий внутренними войсками Николай Карпенков договорились о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодежи в ходе встречи, состоявшейся в Минске.

Фото: Pnzreg.ru

Сергей Федотов поблагодарил Николая Карпенкова за организацию поездки 20 юношей из Бреста в Пензу для участия в юнармейских военно-патриотических сборах Приволжского федерального округа «Гвардеец-2025».

«Участие команды из Белоруссии стало важным событием, которое укрепило связи между молодежью двух стран. Мы рады возможности совместно работать над воспитанием будущего поколения патриотов», — сказал он.

Также стороны обсудили планы на следующий год, договорились о подготовке совместных мероприятий и подписании соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.


