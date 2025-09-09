18:45:51 Вторник, 9 сентября
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об отсутствии инфраструктуры в микрорайоне «Ласточкино гнездо – 2»

17:21 | 09.09.2025 | Общество

Пенза, 9 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о предоставлении гражданам земельных участков в микрорайоне «Ласточкино гнездо – 2» города Пензы без надлежащей инфраструктуры.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об отсутствии инфраструктуры в микрорайоне «Ласточкино гнездо – 2». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ и социальной сети сообщается, что ранее льготной категории граждан были предоставлены неблагоустроенные земельные участки в микрорайоне «Ласточкино гнездо – 2» в городе Пензе без надлежащей инфраструктуры: отсутствуют подъездные дороги, уличное освещение и система водоснабжения. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, до настоящего времени мер к разрешению проблемы не принято», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР во вторник, 9 сентября.

В нем добавляется, что в связи с этим в следственном управлении СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


