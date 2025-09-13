Капремонт многофункционального молодежного центра Пензенской области выполнен на 67% Общество

Пенза, 13 сентября 2025. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту многофункционального молодежного центра Пензенской области выполнены на 67%.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства региона [12 сентября] рассмотрели вопрос реализации в регионе программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети». В рамках программы проводится ремонт здания и помещений многофункционального молодежного центра Пензенской области. Предусмотрено обновление кровли, входной группы, витражей, систем водоснабжения, отопления и электроснабжения, установка вентиляционных систем. Как доложил губернатору начальник управления молодежной политики [правительства] Пензенской области Илья Ковалев, готовность объекта составляет 67%», — говорится в сообщении, размещенном на сайте облправительства.

В нем добавляется, что в рамках программы в Пензенской области разработано 42 мероприятия, направленных на развитие добровольческой деятельности, творческого потенциала, патриотического воспитания, молодежное предпринимательство, популяризацию семейных ценностей, продвижение образовательных проектов.

«Реализация программы положительно отражается на достижении целевых показателей национального проекта «Молодежь и дети». В регионе доля молодых людей, участвующих в профессиональных, личностных и патриотических проектах, составляет 43,4%, а доля тех, кто занимается добровольчеством и общественной деятельностью, — 27,3%», — сказано в тексте.