Ремонт крыши пензенской областной филармонии планируется завершить до 30 ноября

13:11 | 13.09.2025 | Культура

Пенза, 13 сентября 2025. PenzaNews. Ремонт крыши здания пензенской областной филармонии, который проводится в рамках реализации национального проекта «Семья», планируется завершить до 30 ноября. Об этом сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Участие в национальном проекте дает нам возможность полностью отремонтировать крышу учреждения. Здание филармонии было построено в 2014 году, за это время появились протечки, которые необходимо устранить», — сказал он.

По его словам, представители подрядной организации обещают закончить работы в установленный срок или немного раньше.

Как уточнил технический директор подрядной организации Сергей Попов, на данном этапе осуществляются демонтажные работы на площади 2,5 тыс. кв. метров.

«На каждом из разделенных секторов предстоит сделать дополнительный монтаж трехуровневого утепления. При проведении ремонта трудностей не возникает. В день у нас задействовано около 20 специалистов, при необходимости увеличиваем количество рабочего персонала до 40 человек», — сказал Сергей Попов, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры региона.


Актуальное

