Жительница Пензы после пожара в квартире соседа отсудила у него около 300 тыс. рублей

16:20 | 09.09.2025 | Общество

Пенза, 9 сентября 2025. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил исковые требования собственницы квартиры на улице Ухтомского о взыскании с соседа снизу около 300 тыс. рублей после пожара, произошедшего в жилище мужчины 18 августа 2024 года.

Жительница Пензы после пожара в квартире соседа отсудила у него около 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Причиной пожара послужило воспламенение [...] горючих материалов дивана от контакта с тлеющим табачным изделием. Указанное подтверждается заключением эксперта», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем уточняется, что в результате пожара в квартире истицы оказались повреждены конструкции балкона и внешний блок кондиционера.

Из текста следует, что размер материального ущерба был определен ООО «Лаборатория судебной экспертизы».

В сообщении указано, что суд взыскал с ответчика в пользу истицы причиненный в результате пожара ущерб — 269 тыс. 823 рубля, судебные расходы по оплате акта экспертного исследования — 10 тыс. рублей, а также по оплате госпошлины — 19 тыс. 95 рублей.

«Судебный акт в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.


