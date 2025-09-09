Жительница Пензы после пожара в квартире соседа отсудила у него около 300 тыс. рублей Общество

Пенза, 9 сентября 2025. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил исковые требования собственницы квартиры на улице Ухтомского о взыскании с соседа снизу около 300 тыс. рублей после пожара, произошедшего в жилище мужчины 18 августа 2024 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Причиной пожара послужило воспламенение [...] горючих материалов дивана от контакта с тлеющим табачным изделием. Указанное подтверждается заключением эксперта», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем уточняется, что в результате пожара в квартире истицы оказались повреждены конструкции балкона и внешний блок кондиционера.

Из текста следует, что размер материального ущерба был определен ООО «Лаборатория судебной экспертизы».

В сообщении указано, что суд взыскал с ответчика в пользу истицы причиненный в результате пожара ущерб — 269 тыс. 823 рубля, судебные расходы по оплате акта экспертного исследования — 10 тыс. рублей, а также по оплате госпошлины — 19 тыс. 95 рублей.

«Судебный акт в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.