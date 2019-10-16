EN
11:23:01 Среда, 16 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор в ходе визита в Лопатино осмотрел больницу, школу и провел прием граждан

09:31 | 16.10.2019 | Общество

Печать

Лопатино, 16 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочего визита в Лопатинский район, где состоялось торжественное открытие нового свинокомплекса, рассчитанного на 32 тыс. голов, осмотрел местную участковую больницу, школу и провел прием граждан.

Губернатор в ходе визита в Лопатино осмотрел больницу, школу и провел прием граждан

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Посещая учреждение здравоохранения, глава региона пообщался с персоналом и пациентами, а также поинтересовался у главного врача Николая Черняева укомплектованностью оборудованием.

«Все необходимое есть. Скоро будет новый стационарный флюорограф», — пояснил главврач.

Он также проинформировал руководителя субъекта федерации о выполненном ремонте поликлиники для взрослого населения и терапевтического отделения стационара.

С учетом того, что аналогичные работы необходимо провести в других корпусах, Иван Белозерцев поручил министру здравоохранения региона Александру Никишину обеспечить подготовку проектно-сметной документации.

Затем губернатор посетил среднюю школу села Лопатино, которая располагается в здании 1972 года постройки.

За последние два года на ее ремонт было направлено более 10 млн. рублей по региональной госпрограмме, предусматривающей развитие территорий, а еще 1,7 млн. рублей выделено на обновление спортзала в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

Губернатор осмотрел выставку поделок учащихся и экспозицию школьного краеведческого музея, посвященную предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В завершение рабочего визита в Лопатинский район Иван Белозерцев провел личный прием граждан.

Часть вопросов, с которыми обратились местные жители, касалась ремонта дорог, соединяющих Лопатино с другими населенными пунктами. Губернатор сообщил, что участки до Даниловки и Дубровского включены в план работ на 2020 год.

Также была поднята проблема качества сотовой связи в селе Старый Карлыган.

По словам Ивана Белозерцева, из областного бюджета выделены денежные средства на софинансирование работ по строительству операторами связи объектов, которые обеспечат надлежащий уровень сигнала.

«Будет у вас связь», — пообещал он, уточнив, что решить эту задачу в селе намечено в будущем году.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе заступившемуся за женщину таксисту разбили стекла в машине Пневматическая винтовка украдена из дома под Пензой
Пензенские приставы за девять месяцев передали на утилизацию 280 литров спиртного Кардиологи будут вести прием в больницах Пензенской области 19 октября
В Пензенской области географический диктант напишут почти на 50 площадках Георгий Камнев первым открыто заявил о намерении побороться за пост мэра Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement