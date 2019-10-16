Губернатор в ходе визита в Лопатино осмотрел больницу, школу и провел прием граждан Общество

Лопатино, 16 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочего визита в Лопатинский район, где состоялось торжественное открытие нового свинокомплекса, рассчитанного на 32 тыс. голов, осмотрел местную участковую больницу, школу и провел прием граждан.

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Посещая учреждение здравоохранения, глава региона пообщался с персоналом и пациентами, а также поинтересовался у главного врача Николая Черняева укомплектованностью оборудованием.

«Все необходимое есть. Скоро будет новый стационарный флюорограф», — пояснил главврач.

Он также проинформировал руководителя субъекта федерации о выполненном ремонте поликлиники для взрослого населения и терапевтического отделения стационара.

С учетом того, что аналогичные работы необходимо провести в других корпусах, Иван Белозерцев поручил министру здравоохранения региона Александру Никишину обеспечить подготовку проектно-сметной документации.

Затем губернатор посетил среднюю школу села Лопатино, которая располагается в здании 1972 года постройки.

За последние два года на ее ремонт было направлено более 10 млн. рублей по региональной госпрограмме, предусматривающей развитие территорий, а еще 1,7 млн. рублей выделено на обновление спортзала в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

Губернатор осмотрел выставку поделок учащихся и экспозицию школьного краеведческого музея, посвященную предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В завершение рабочего визита в Лопатинский район Иван Белозерцев провел личный прием граждан.

Часть вопросов, с которыми обратились местные жители, касалась ремонта дорог, соединяющих Лопатино с другими населенными пунктами. Губернатор сообщил, что участки до Даниловки и Дубровского включены в план работ на 2020 год.

Также была поднята проблема качества сотовой связи в селе Старый Карлыган.

По словам Ивана Белозерцева, из областного бюджета выделены денежные средства на софинансирование работ по строительству операторами связи объектов, которые обеспечат надлежащий уровень сигнала.

«Будет у вас связь», — пообещал он, уточнив, что решить эту задачу в селе намечено в будущем году.