Пензенская делегация начала работу на съезде некоммерческих организаций в Москве Общество

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Делегация Пензенской области начала работу на X съезде некоммерческих организаций России, который стартовал в Москве во вторник, 11 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

На мероприятии Пензенскую область представляют председатель реготделения Союза женщин России, директор благотворительного фонда «Караван добрых дел», замруководителя ООО «Дионис», депутат Законодательного собрания Ольга Чистякова, директор АНО «Центр образования «Интеллект-Пенза», член Общественной палаты региона Екатерина Кузнецова, президент фонда «Святое дело» Любовь Шубенкина и глава фонда «Шаг за шагом» Оксана Авдонина.

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По словам Ольги Чистяковой, основные мероприятия съезда посвящены вопросам совершенствования взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти, развития соцпредпринимательства и участия НКО в оказании социальных услуг населению.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, работа съезда рассчитана на три дня. Программой предусмотрены круглые столы, мастер-классы, семинары и публичные защиты проекты.

Ожидается, что делегаты подготовят предложения по активизации деятельности социально ориентированных НКО в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Организатором съезда выступил Общенациональный союз некоммерческих организаций при участии Российской муниципальной академии.