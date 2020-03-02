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В Пензе за два часа в электронную очередь за путевками в лагеря встали около 6 тыс. человек

12:30 | 02.03.2020 | Общество

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Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Около 6 тыс. человек зарегистрированы за два часа в электронной очереди на приобретение за счет средств бюджета региона и родительской платы путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, запись в которую стартовала в Пензе 2 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе за два часа в электронную очередь за путевками в лагеря встали около 6 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По Железнодорожному району — 1 тыс. 258 учащихся, по Ленинскому — 900, по Октябрьскому — 2 тыс. 115, по Первомайскому — 1 тыс. 492», — уточнили в администрации города.

В пресс-службе напомнили, что приобрести путевку в порядке электронной очереди на сайте Leto58.ru можно только для детей, зарегистрированных по месту жительства в Пензе.

«Кроме того, на одного ребенка можно получить только одну путевку в год на условиях 25% родительской платы, что составляет 4 тыс. 436 рублей», — добавили в мэрии.

Планируется, что выдача путевок будет производиться после заключения муниципальных контрактов с организациями отдыха и оздоровления детей, предположительно, с апреля.

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