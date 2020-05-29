На станции Белинская в здании вокзала после капремонта откроют музейную экспозицию Общество

Каменка, 29 мая 2020. PenzaNews. Музейная экспозиция будет открыта в здании вокзала на станции Белинская в городе Каменке Пензенской области после завершения капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Планируется включить в нее экспонаты, иллюстрирующие становление и развитие железной дороги в Пензенской области, а также выставочные образцы, имеющие отношение к истории региона и Каменского района.

К формированию экспозиции намечено привлечь жителей Каменки и близлежащих сел.

9 декабря 2019 года ОАО «РЖД», правительство Пензенской области и администрация города Каменки заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта капитального ремонта железнодорожного вокзала станции Белинская с обустройством прилегающей территории.