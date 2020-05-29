EN
19:32:12 Пятница, 29 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 155 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 681 человек выздоровел, 17 пациентов умерли

На станции Белинская в здании вокзала после капремонта откроют музейную экспозицию

15:59 | 29.05.2020 | Общество

Печать

Каменка, 29 мая 2020. PenzaNews. Музейная экспозиция будет открыта в здании вокзала на станции Белинская в городе Каменке Пензенской области после завершения капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На станции Белинская в здании вокзала после капремонта откроют музейную экспозицию

Фото: Pnzreg.ru

Планируется включить в нее экспонаты, иллюстрирующие становление и развитие железной дороги в Пензенской области, а также выставочные образцы, имеющие отношение к истории региона и Каменского района.

К формированию экспозиции намечено привлечь жителей Каменки и близлежащих сел.

9 декабря 2019 года ОАО «РЖД», правительство Пензенской области и администрация города Каменки заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта капитального ремонта железнодорожного вокзала станции Белинская с обустройством прилегающей территории.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензе пока нет ясности с работой загородных лагерей Пришкольные лагеря в Пензе летом 2020 года открыты не будут — Сергей Волков
В Пензе планируется построить крытый отапливаемый футбольный манеж В Каменке в основание здания ФОКа заложена капсула с письмом потомкам
В Пензе юные программисты получили призы от «Ростелекома» по итогам «Весны на Марсе» В Заречном составлено более 180 протоколов за нарушение режима самоизоляции
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама