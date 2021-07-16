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В перинатальном центре Пензы разместят детские рисунки

10:18 | 16.07.2021 | Общество

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Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Творческие работы учащихся детской художественной школы №3 будут размещены в стенах перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

В перинатальном центре Пензы разместят детские рисунки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оформить рисунки помогли профессиональные мастера.

Депутат Законодательного собрания Пензенской области, председатель реготделения Союза женщин России Ольга Чистякова передала работы учреждению в минувший четверг, 15 июля.

«Перинатальный центр оказывает медицинскую помощь матери и новорожденному на высоком, качественном уровне и ориентирован на совместное пребывание матери и ребенка. И очень важно, чтобы с самого рождения они попадали в атмосферу радости», — отметила она.

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