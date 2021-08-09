Пензенец оштрафован на 10 тыс. рублей за комментарий в соцсети Общество

Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено 25-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Прокуратура Ленинского района Пензы установила, что 25-летний пензенец в июне 2021 года разместил в сообществе одной из социальных сетей комментарий с положительной оценкой враждебных действий в отношении представителей одной из проживающих на территории региона народностей. При этом доступ к указанному комментарию был открыт для пользователей социальной сети, и с ним могло ознакомиться неограниченное число лиц», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что на данный момент этот комментарий удален.

«Постановление суда в законную силу не вступило», — уточняется в тексте.