Около 650 подозреваемых, обвиняемых и осужденных смогут проголосовать в Пензенской области Общество

Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Около 650 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в отношении которых приговор суда не вступил в законную силу, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы России восьмого созыва и досрочных выборах губернатора Пензенской области в учреждениях, подведомственных региональному управлению ФСИН России. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Голосование непосредственно пройдет в двух учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, в которых вышеуказанная категория граждан — около 500 человек — находится под стражей. Это СИЗО-1 и ИК-4, где располагается помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ)», — сказали в УФСИН.

В пресс-службе добавили, что своим правом проголосовать смогут воспользоваться подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (47 человек), состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, а также осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в исправительном центре №1 (94 гражданина).

«Они прибудут на избирательные участки по месту пребывания», — отметили в ведомстве.

В управлении обратили внимание на то, что в учреждениях УИС проводится разъяснительная работа, в том числе посредством каналов теле- и радиовещания, по информированию данной категории граждан об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования.

«Сотрудниками УИИ оказана всесторонняя помощь подозреваемым и обвиняемым, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, по реализации их избирательных прав, [...] проведена работа с территориальными избирательными комиссиями по включению их в списки избирателей, оказано содействие в направлении в суд и органы дознания ходатайств для возможности реализации избирательных прав», — пояснили в пресс-службе, уточнив, что ходатайства всех лиц, обладающих избирательным правом, удовлетворены.