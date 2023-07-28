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УФНС России по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за I полугодие 2023 года

09:42 | 28.07.2023 | Общество

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Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за 6 месяцев 2023 года.

УФНС России по Пензенской области подвело итоги судебно-правовой работы за I полугодие 2023 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, за отчетный период судебными органами (по последнему судебному акту) рассмотрено 47 дел с участием налоговых органов (за I полугодие 2022 года — 26), сумма рассмотренных судами требований составила 1,1 млрд. рублей (за I полугодие 2022 года — 234,5 млн. рублей)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что по сравнению с I полугодием прошлого года количество рассмотренных судебных дел увеличилось в 1,8 раза, сумма рассмотренных судами требований — в 4,7 раза.

«В пользу налоговых органов принят 31 судебный акт на сумму 730,4 млн. рублей, что составляет 66% от общего количества вынесенных судебных актов. Соотношение суммы рассмотренных требований в пользу налоговых органов и общей суммы рассмотренных требований составило 65,9%», — сказано в тексте.

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