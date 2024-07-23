В Пензенской области за полгода прокуроры выявили более 170 нарушений на детских площадках Общество

Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. Более 170 нарушений законодательства выявлено прокурорами в ходе проверок безопасности игрового оборудования, проведенных Пензенской области в I полугодии 2024 года, с целью их устранения внесено 120 представлений, предъявлено 10 исковых заявлений в суды, возбуждено восемь дел об административных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«По мерам прокурорского реагирования 80 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По одному материалу прокурорской проверки следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что, в частности, были приняты меры к устранению нарушений, связанных с отсутствием ударопоглощающих покрытий детских площадок, защиты болтовых соединений игрового оборудования, с наличием на деревянных конструкциях отщипов и трещин, с неприведением своевременной замены металлических частей со следами коррозии, а также лакокрасочного покрытия.

«Прокурорская проверка в Пензенском районе показала, что земельный участок у дома №11 по улице Светлой села Засечного и находящаяся на нем детская площадка в июне 2023 года перешли в собственность администрации Пензенского района. Однако орган местного самоуправления не принял меры к оформлению своих прав и не обеспечил надлежащее содержание объекта игровой инфраструктуры. В результате принятых прокурором района мер реагирования земельный участок с расположенной на нем детской игровой площадкой передан в постоянное бессрочное пользование администрации Засечного сельсовета, после чего ею проведены работы по благоустройству и приведению детской площадки в нормативное состояние», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что в Белинском, Бессоновском, Камешкирском и Кузнецком районах были выявлены факты непроведения функционального осмотра детских площадок, отсутствия информационных табличек с правилами и возрастными требованиями при использовании их оборудования, номерами телефонов экстренных служб.

«В ходе прокурорских проверок выявлены факты непредъявления заказчиками по муниципальным контрактам на поставку и установку детских площадок претензий к подрядчикам в период действия гарантийных сроков на установленное оборудование. Например, прокурор Лунинского района в ходе надзорного сопровождения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» установил, что, несмотря на ненадлежащее состояние конструкций детской площадки, администрация рабочего поселка Лунино не вела претензионную работу с подрядчиком, установившим эту площадку в 2023 году по муниципальному контракту с гарантийным сроком на 3 года. После рассмотрения представления прокурора района главе сельского поселения нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Аналогичные нарушения имелись в Мокшанском районе», — указано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что проведенные проверки и принятые меры позволили привести объекты уличной игровой инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и государственными стандартами, обеспечив тем самым безопасность детей на 183 объектах.