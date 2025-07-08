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Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем семьи, любви и верности

09:36 | 08.07.2025 | Общество

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Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем семьи, любви и верности.

Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Семья — это, пожалуй, главное, что делает человека счастливым. Она является источником любви, понимания, уважения. В семье мы черпаем силы для новых свершений и именно с близкими, родными людьми стремимся поделиться радостями и переживаниями», — отметил спикер гордумы.

Он добавил, что «крепкая семья — основа общества, а значит, и сильного государства».

«И я хочу сказать всем многодетным семьям и семьям, в которых воспитываются приемные дети, спасибо за родительский труд, щедрость души, терпение и заботу. От души желаю каждой из них, а также семьям с многолетним супружеским стажем и тем, кто совсем недавно скрепил себя узами брака, счастья, здоровья, любви, добра и благополучия! Пусть в ваших домах царят гармония, взаимопонимание и уважение! С праздником!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.


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