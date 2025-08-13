Олег Мельниченко в Мелитополе встретился с военнослужащими из Пензенской области Общество

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Запорожскую область встретился с бойцами 1-го полка, который был сформирован в период частичной мобилизации.

Фото: Pnzreg.ru

«Продолжаем работу на новых российских территориях. В городе Мелитополе провел встречу с бойцами 1-го полка, который был сформирован в Пензенской области в период частичной мобилизации. Вручил региональные награды десяти отличившимся в службе землякам», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 13 августа.

Олег Мельниченко добавил, что военнослужащие передали новые экспонаты для пензенского музея СВО.

«Экспозицию пополнят два сбитых украинских БПЛА. Один из них — последняя модель вражеского FPV-дрона», — уточнил губернатор.

Он попросил участников встречи передать слова благодарности за службу всему личному составу воинской части.

«Победа будет за нами!» — подчеркнул Олег Мельниченко.