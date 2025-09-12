Пензенская область вышла в лидеры по реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Общество

Пенза, 12 сентября 2025. PenzaNews. Пензенская область возглавила ежемесячный рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, комментируя итоги заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел в режиме видеоконференции.

Фото: Pnzreg.ru

«По реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Пензенская область вышла на лидирующую в ежемесячном рейтинге позицию в стране. Наши результаты отметили на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством заместителя председателя правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувший четверг, 11 сентября.

Он напомнил, что денежные средства из федерального и областного бюджетов направлены на обновление крупных и социально важных объектов, таких как автодорога и путепровод в районе улицы Ерик в Пензе, мост через реку Шукшу в Лунинском районе, а также на ремонт 232 км региональных дорог и 432 погонных метров мостов.

По словам главы региона, запланированные на текущий год работы завершаются.

«В целом вице-премьер России подчеркнул, что Пензенская область стабильно демонстрирует положительные результаты при реализации федеральных проектов. В «зеленой зоне» у нас 17 проектов из 21», — добавил Олег Мельниченко.