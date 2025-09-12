14:26:18 Пятница, 12 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область вышла в лидеры по реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

08:55 | 12.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 12 сентября 2025. PenzaNews. Пензенская область возглавила ежемесячный рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, комментируя итоги заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел в режиме видеоконференции.

Пензенская область вышла в лидеры по реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

Фото: Pnzreg.ru

«По реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Пензенская область вышла на лидирующую в ежемесячном рейтинге позицию в стране. Наши результаты отметили на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством заместителя председателя правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувший четверг, 11 сентября.

Он напомнил, что денежные средства из федерального и областного бюджетов направлены на обновление крупных и социально важных объектов, таких как автодорога и путепровод в районе улицы Ерик в Пензе, мост через реку Шукшу в Лунинском районе, а также на ремонт 232 км региональных дорог и 432 погонных метров мостов.

По словам главы региона, запланированные на текущий год работы завершаются.

«В целом вице-премьер России подчеркнул, что Пензенская область стабильно демонстрирует положительные результаты при реализации федеральных проектов. В «зеленой зоне» у нас 17 проектов из 21», — добавил Олег Мельниченко.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме В Сердобском районе за 7 месяцев выездную диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли около 270 человек
В Пензенской области подобрано 20 участков для размещения зарядных станций для электромобилей На улице Германа Титова в Пензе ограничено движение
В Пензенской области владелец частной охранной организации подозревается в мошенничестве Пенсионер из Пензы передал мошенникам 32 млн. рублей и 800 золотых монет
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама